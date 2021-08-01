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Асмус сделала неожиданное заявление о причине развода с Харламовым
Шоу-бизнес
Асмус сделала неожиданное заявление о причине развода с Харламовым
Кадр из фильма «Дублер»

Москва, 1 августа. Актриса Кристина Асмус, которая в прошлом году развелась с юмористом Гариком Харламовым, записала откровенное видео с признанием. Она наконец назвала причину разрыва с экс-мужем.

Тема развода звездной пары стала одной из самых обсуждаемых, многих поклонников до сих пор интересует, почему же Асмус и Харламов развелись после восьми лет совместной жизни. Пара заверила, что это решение было обоюдным, и они остались друзьями и родителями их дочери Насти.

Асмус решила в очередной раз пошутить на тему разрыва с Харламовым. Она сняла на видео, как гример снимает с нее парик и расхохоталась в конце записи.

«Настоящая причина развода», — подписала ролик актриса.

Пользователи Сети посмеялись вместе с Кристиной Асмус. И в очередной раз осыпали звезду комплиментами. По их словам, парик на голове жены — это веская причина развестись.

«Серьезная причина», — заметил фанат.

«И тебя вылечат, и меня вылечат», — вспомнил цитату из культового фильма поклонник.

«У меня истерика», — оценил шутку подписчик.

Недавно Гарик Харламов рассказал, что похудел на 15 килограммов за несколько месяцев. Разведенный юморист не собирается останавливаться на достигнутом.

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