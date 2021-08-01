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Сменивший сторону лидер группы радикалов помог жителям пострадавшей деревни в ЦАР
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Сменивший сторону лидер группы радикалов помог жителям пострадавшей деревни в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 1 августа. Главарь военно-политического вооруженного формирования «Народный фронт за возрождение ЦАР» (FPRC) Абдулай Хиссен, перешедший на сторону правительства, возглавил раздачу гуманитарной помощи в населенном пункте около Нделе. На прошлой неделе там сгорела деревня Тири, находящаяся в 89 километрах от города.

От имени правительства Хиссен помог людям, пострадавшим от пожара, распределив между ними муку, сахар и необходимые медикаменты. Местные жители верят, что бывший радикал сможет послужить примером для оставшихся боевиков конгломерата группировок «Коалиции патриотов за перемены». Он наглядно продемонстрировал, что у всех есть второй шанс и каждый может выбрать сторону мира.

Также Хиссен призвал боевиков сложить оружие и начать сотрудничать с официальными властями страны, возглавляемой Фостен-Арканжем Туадера. Ранее он являлся непримиримым противником президента ЦАР, но после заключения Хартумских соглашений о прекращении огня поменял отношение к лидеру страны. И даже сам не исключил, что может войти в состав правительства в качестве министра, отвечающего за разоружение и репатриацию.

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африка цар
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