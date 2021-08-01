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Санта-Клауса заметили в пункте вакцинации от коронавируса в Финляндии
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Санта-Клауса заметили в пункте вакцинации от коронавируса в Финляндии
Общество
Санта-Клауса заметили в пункте вакцинации от коронавируса в Финляндии
rebellioustimes.com

Рованиеми, 1 августа. Пункт вакцинации от коронавируса посетил Санта-Клаус, сделал ли он прививку, пока не известно. Об этом в соцсетях сообщила мэрия города, в котором проживает дедушка.

Мистер Лорди поставил вторую дозу вакцины от COVID-19. Под грозной маской скрывается финский музыкант Томи Путаансуу, основатель и лидер рок-группы Lordi, победитель конкурса «Евровидение» 2006 года. Местные власти напомнили жителям, что привиться от коронавируса можно по воскресеньям с 12 до 16 часов.

Власти Самары ранее организовали розыгрыш ценных призов среди жителей города, прошедших вакцинацию. Победители получили телевизор, смартфоны, ноутбук, а также билеты в театр и на футбол.

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финляндия санта-клаус вакцинация
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