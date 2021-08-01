Матч «Сочи» и сербского «Партизана» в Лиге конференций пройдет при пустых трибунах

Сочи, 1 августа. Домашняя встреча «Сочи» и «Партизана» из Сербии в квалификации Лиги конференций состоится без зрителей на трибунах. Такое заявление сделали на сайте российского клуба.

Команда сообщила, что матч пройдет без болельщиков «в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой» на территории Краснодарского края. Такое решение было принято на основании распоряжений от краевых роспотребнадзора и министерства физической культуры и спорта.

Матч состоится 5 августа на сочинском стадионе «Фишт». Ответная встреча пройдет в Сербии через неделю.