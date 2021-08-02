Флагманский проект ФБК «Умное голосование» будет заблокирован

Несмотря на блокировку сайтов структур Алексея Навального и его соратников, в Сети продолжает действовать главный проект экстремистов — «Умное голосование». ФАН обращает внимание на необходимость блокировки сайта УГ как потенциально опасного для России и граждан нашей страны.

Напомним, 9 июня 2021 года по иску прокуратуры Мосгорсуд признал деятельность ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), ФЗПГ (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), а также Штабов Навального2 (структурное подразделение ФБК), экстремистской и запретил работу данных организаций. В тексте судебного решения указано, что с 2018 года в рамках активности ФБК существовала сеть Штабов Навального, которые занимались организацией митингов, политических кампаний и проектом «Умное голосование». УГ, как и сетью штабов, руководит Леонид Волков, который находится в федеральном и межгосударственном розыске.

По требованию Генпрокуратуры 26 июня 2021 года Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к 49 сайтам, связанным с экстремистскими структурами Алексея Навального и его соратников. Под запрет попал блог оппозиционера и сайты его команды — Леонида Волкова, бывшего юриста ФБК Любови Соболь, экс-главы московского штаба Олега Степанова, «Альянса врачей»3 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Однако, главный сайт экстремистов — «Умное голосование» — по-прежнему работает.

Последняя надежда ФБК

УГ является приоритетным проектом команды Навального, на что неоднократно указывал ближайший соратник осужденного оппозиционера, руководитель его структур Леонид Волков. В связи с ликвидацией штабов он усилил внимание к «Умному голосованию», выделив на его продвижение максимум контента в соцсетях и YouTube-канале.

Не имея возможности выводить остатки протестного электората ФБК на улицы для дестабилизации обстановки в стране, Волков обещает подписчикам «раздать оружие» в виде списков УГ. По его словам, «Умное голосование» позволит «объединиться и всем вместе выступить против врагов» страны.

Помощник Навального называет «Умное голосование» «последним шансом» России, тогда как эксперты, напротив, видят в УГ последнюю возможность Волкова заработать в связи с ликвидацией прочих проектов, на которые можно было получить финансирование от западных организаций. Кроме того, в июле на сайте УГ появилась кнопка для сбора пожертвований. Деньги собирают на биткоин-кошелек ФБК и карту Сбербанка, имя, отчество и первая буква фамилии владельца полностью совпадают с данными Волкова. Судя по всему, в погоне за прибылью его не волнует, что он подводит людей под статью 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности», ответственность по которой предусматривает срок до восьми лет.

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Маленькая «Страна» с большим бюджетом

Администратором сайта УГ является ООО «Страна приливов», которое, согласно официальным данным, занимается продажей одежды и канцтоваров, а также печатью газет и других продуктов полиграфии. На компанию зарегистрирован магазин мерча Навального, который до блокировки предлагал молодежную одежду и сувениры с «протестной» символикой, романтизируя жизнь заключенных и прививая аудитории неверные «ценности».

«Страна приливов» зарегистрирована в июле 2017 года. Руководителем и единственным сотрудником организации является бывший юрист ФБК Евгений Замятин. По словам экс-коллеги Виталия Серуканова, он является старейшим работником фонда, которому всецело доверяют.

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Как сообщал RT со ссылкой на источники, только в 2019 году Замятин внес на счет ООО «Страна приливов» 8,6 миллионов рублей, при этом его зарплата не позволяла осуществлять подобные взносы из собственных средств. По мнению Виталия Серуканова, это могли быть обналиченные биткоины ФБК либо теневые доходы.

Через ООО «Страна приливов», судя по всему, проводилось неофициальное финансирование структур Навального. Как выяснило «Федеральное агентство новостей», компания переводила в ноябре 2020 года денежные средства в размере 800 000 рублей на счет новосибирского фонда ФЗПГ, которым руководил координатор штаба в Новосибирске Сергей Бойко. Сведения подтверждены решением Заельцовского районного суда города Новосибирска по делу №2а-932/2021, который рассматривал дело о ликвидации фонда.

Через фонд Бойко осуществлялась деструктивная деятельность штаба в самом Новосибирске и других регионах России. В частности, новосибирский ФЗПГ заключал договоры аренды нежилых помещений для штабов Навального.

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ФЗПГ использовал и сам Волков при заключении договора от имени фонда на изготовление агитационных материалов и флагов для штаба Навального в Архангельске. Также новосибирским фондом была произведена оплата на изготовление листовок для «Альянса Врачей».

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Иными словами, ООО «Страна приливов» напрямую финансировала деятельность экстремистских организаций, цель которых сводилась к дестабилизации общественно-политической ситуации в РФ и подготовке конституционного переворота.

Сбор данных в нарушение закона

Интересна и другая деталь — ответственным за сбор персональных данных от юридического лица «Страна приливов» на сайте Роскомнадзора указан исполнительный директор ФБК Иван Жданов.

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При этом заявленное в качестве оператора персональных данных ООО «Страна приливов» по закону не имеет права собирать сведения о пользователях «Умного голосования», так как занимается продажей сувениров и изготовлением печатной продукции и не предоставляет услуги политического или консультационного характера. В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности нет работы, попадающей под категорию, которая декларируется на сайте «Умного голосования». Компания, занимающаяся продажей сувениров и печатанием газет, не может вести наблюдение за выборами, консультировать пользователей в вопросах политики или информировать их об избирательном процессе.

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Безопасность не в приоритете

Как показала практика, данные пользователей на сайте «Умного голосования» недостаточно защищены, что привело к сливам. 19 июля в Сеть утекли электронные почты жителей Москвы. Несмотря на заявление команды Навального о принятых мерах, опубликованное на Habr.ru, один за другим были выложены сведения о пользователях из Санкт-Петербурга, Саратовской области и Подмосковья.

После последней утечки на Habr.ru сообщили, что сайт УГ, вероятно, автоматически передает на сервера «Яндекса» весь ввод в текстовых полях. Как полагают в Telegram-каналах, причина появления уязвимостей — в экономии на зарплатах IT-специалистов ФБК, которые в 1,5-2 раза ниже рынка.

Последние утечки в команде Навального никак не прокомментировали, вызвав недовольство пользователей Habr.ru недостатком внимания к техническому обеспечению «Умного голосования». При этом нельзя сказать, что работа над сайтом не ведется — в июле, помимо появления кнопки для пожертвований, было запущено обновление, которое позволяет проверить актуальность почты и прописки. Таким образом, руководство УГ в очередной раз демонстрирует готовность пренебречь безопасностью сторонников ради собственных интересов.

«Умное голосование» — экстремистский проект, который направлен на дестабилизацию России и должен быть закрыт. В связи с этим 10 июня РИА ФАН обратился в правоохранительные органы с заявлением о блокировке сайта. 23 июня редакция получила ответ из Генеральной Прокуратуры о том, что заместителем генпрокурора РФ внесено требование в РКН о блокировке ряда ресурсов, включая сайт «Умного голосования». В настоящее время Федеральное агентство новостей ожидает исполнения решения Генпрокуратуры.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

3 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.