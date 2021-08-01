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Политолог Корнилов раскрыл, кому подчиняется новый глава МВД Украины
Политика
Политолог Корнилов раскрыл, кому подчиняется новый глава МВД Украины
Pr Scr youtube.com  /  «Кто против?»

Москва, 1 августа. Новый глава МВД Украины Денис Монастырский пока демонстрирует полную лояльность к властям. Однако это может измениться, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее подал в отставку. На вакантное место назначили Монастырского.

Корнилов напомнил, что Монастырский подчиняется Авакову, поскольку состоит в его команде. Бывший глава ведомства расставлял своих людей по всем фракциям, несмотря на идеологические разногласия.

«То есть, насколько он является человеком (президента Украины Владимира. — Прим. ФАН) Зеленского или Авакова, тоже покажет ближайшее время. Я не исключаю, что он будет играть на обе стороны», — считает политолог.

Ранее украинский политолог Кирилл Молчанов назвал причину отставки Авакова. По словам эксперта, бывший министр решил снять с себя ответственность из-за возможных протестов на Украине.

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Все новости / Политика / Политолог Корнилов раскрыл, кому подчиняется новый глава МВД Украины
украина аваков монастырский
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