Политолог Корнилов раскрыл, кому подчиняется новый глава МВД Украины

Москва, 1 августа. Новый глава МВД Украины Денис Монастырский пока демонстрирует полную лояльность к властям. Однако это может измениться, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее подал в отставку. На вакантное место назначили Монастырского.

Корнилов напомнил, что Монастырский подчиняется Авакову, поскольку состоит в его команде. Бывший глава ведомства расставлял своих людей по всем фракциям, несмотря на идеологические разногласия.

«То есть, насколько он является человеком (президента Украины Владимира. — Прим. ФАН) Зеленского или Авакова, тоже покажет ближайшее время. Я не исключаю, что он будет играть на обе стороны», — считает политолог.

Ранее украинский политолог Кирилл Молчанов назвал причину отставки Авакова. По словам эксперта, бывший министр решил снять с себя ответственность из-за возможных протестов на Украине.