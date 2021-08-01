В Новосибирске приняли военную присягу более 500 младших специалистов разведки

Новосибирск, 1 августа. Новобранцы учебного центра подготовки младших специалистов разведки на базе Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) приняли военную присягу.

Согласно информации в Минобороны РФ, на торжественном мероприятии присутствовало командование НВВКУ, ветераны Вооруженных сил РФ, а также представители администрации Новосибирской области. Построение личного состава и вынос Боевого знамени проводились на строевом плацу учебного заведения.

Отмечается, что к мероприятию не были допущены родственники новобранцев ввиду сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков обратился с речью к новобранцам 100-го отдельного полка обеспечения на церемонии принятия воинской присяги. Видео его выступления представлено телеканалом «Звезда».