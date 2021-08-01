Военный эксперт Язиков объяснил, на какую страну США нацелят гиперзвуковые ракеты

Москва, 1 августа. Разработка в США гиперзвуковых ракет призвана в первую очередь оказать давление на Китай, считает военный эксперт Владимир Язиков.

Вашингтон соревнуется с Пекином в наличии мощного ракетного вооружения и не способен противостоять ВС РФ, так как Москва ушла далеко вперед в гиперзвуковых разработках, объяснил подполковник запаса в интервью изданию «ПолитЭксперт».

«У США с Китаем идет гонка (высокотехнологичных вооружений. — Прим. ред.). Раньше у китайцев на хранении боеголовки были, сейчас уже поставили их на боевое дежурство… китайцы молодцы, они удивляют мир часто», — сообщил Язиков.

По его словам, целями пока неразработанных американских гиперзвуковых ракет станут стратегические объекты Народно-освободительной армии Китая. Однако России необходимо сохранять бдительность и отслеживать все агрессивные действия Вашингтона, резюмировал собеседник «ПолитЭксперта».

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил системный характер неудач ВВС США при испытаниях гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW.