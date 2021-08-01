Семимесячную внучку певицы Валерии назвали копией знаменитой бабушки

Москва, 1 августа. Невестка певицы Валерии, блогер Лиана Шульгина опубликовала редкий кадр с дочерью Селин. Пользователи Сети сравнили девочку со знаменитой бабушкой.

Жена бизнесмена Арсения Шульгина выложила новое фото с малышкой на своей странице в Instagram. Для публикации снимка у невестки Валерии был повод — ребенку исполнилось семь месяцев.

«Наша сладенькая девочка», — подписала кадр блогер.

Подписчики Шульгиной начали активно делиться мнениями о сходстве ее дочери с другими членами семьи. Некоторые поклонники решили, что девочка очень похожа на отца. Другие комментаторы подумали, что внешне малышка больше напоминает бабушку. Нашлись среди подписчиков невестки Валерии и те, кто увидел в ребенка общие черты с матерью.

«Селин похожа на бабушку Валерию — копия»; «Вылитая бабушка. Это ж надо быть такой похожей!»; «На маму похожа, чудо-девочка»; «Папина доча! Принцесса!» — написали пользователи соцсети.

Лиана Шульгина родила девочку 1 января. Благодаря этому событию Валерия впервые стала бабушкой. Певица неоднократно признавалась, что души не чает в маленькой внучке.

Арсений Шульгин рассказывал, что его дочь уже произнесла первое слово. По словам сына Валерии, малышка научилась говорить «мама».