Необычный способ эмоциональной разгрузки попробовали медики Ульяновска

Ульяновск, 1 августа. Специалисты Ульяновского центра специализированных видов медпомощи имени Е. М. Чучкалова провели на крыше здания мероприятие по эмоциональной разгрузки медицинских сотрудников.

Мероприятие «Wine&Art» прошло 28 июля, медики рисовали на холсте акриловыми красками маяк, объект выбрали голосованием. Всего в арт-терапии приняли участие более 20 сотрудников, среди них врачи, средний медицинский персонал, заведующие отделениями и административный персонал.

Каждый участник изобразил свое видение маяка, рисовали под руководством профессионального художника. Врачи признают, что арт-терапия пошла на пользу и дала необходимую психоэмоциональную разгрузку.

«Особую атмосферу задало место проведения - крыша главного корпуса больницы. Шикарный вид на Волгу и свежий воздух наполнили положительными эмоциями», — поделился эмоциями участник мастер-класса, врач-анестезиолог-реаниматолог Алексей Абрашин.

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