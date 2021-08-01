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В NASA сообщили о «кувырках» МКС при неполадках в модуле «Наука»
Технологии
В NASA сообщили о «кувырках» МКС при неполадках в модуле «Наука»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 1 августа. Международная космическая станция (МКС) совершила несколько «кувырков» на орбите во время сбоя в российском модуле «Наука», сообщил руководитель полетов NASA Зебулон Сковилл.

Сковилл связал резкие маневры МКС с внезапным включением двигателей на модуле «Наука», он заявил об этом в личном Twitter-аккаунте.

«Выполнено почти 1,5 оборота в одну сторону по тангажу и затем 0,5 оборота в обратную (сторону. — Прим. ред.)», — сообщил чиновник NASA.

Ранее представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства подтверждали поворот МКС на 45 градусов вовремя неполадок модуля «Наука».

Также сообщалось, что NASA собирается эксплуатировать МКС до 2028 года, при этом в Роскосмосе заявили о безопасности использования российского сегмента станции только до 2024 года.

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наука мкс nasa
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