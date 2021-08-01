В СМИ рассказали, почему работа буксиров МТО важна для российского флота

Москва, 1 августа. Подразделения материально-технического обеспечения имеют огромное значение для поддержания боеспособности Военно-морского флота России.

Важность судов МТО подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу, поздравляя военнослужащих данного соединения с профессиональным праздником. Именно данная служба обеспечивает войска и флот всем необходимым, передает телеканал «Звезда». В частности, экипажи буксиров оказывают постоянную помощь большим боевым кораблям и субмаринам при пересечении заливов и прохода в бухту.

«Надводные корабли и подводные лодки имеют свои конструктивные особенности: они тяжелые, имеют огромный вес и инерцию. И иногда приходится попотеть», — поделился капитан одного из буксиров Олег Тенебаум.

До этого командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев также отмечал, что высокую боеспособность ВМФ и ВС РФ удается поддерживать благодаря бесперебойной работе военных и гражданских специалистов службы МТО.