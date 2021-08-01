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Дети Михаила Шаца видели Сергея Шнурова без трусов
Шоу-бизнес
Дети Михаила Шаца видели Сергея Шнурова без трусов
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 1 августа. Квнщик, актер и шоумен Михаил Шац заявил, что не раз был свидетелем эпатажных выходок лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.

По словам 56-летнего Шаца, пару лет назад он договорился о встрече со Шнуровым, на которую приехал вместе со своими детьми. Тогда юморист снимал пилотную серию своей программы в Петербурге.

«Помню, плыли на катере. Мы подплываем, а на балконе стоит голожопый Сережа, повернулся задницей и все это показывает детям», — поделился он в эфире YouTube-шоу «Без души».

Юморист добавил, что со временем привык к выходкам Шнурова, поэтому его уже трудно чем-то удивить. При этом Шац призвал не «ставить крест» на музыканте, вдруг он изменится.

Знаменитый рокер в последнее время оказался в центре нескольких громких скандалов. Шнуров написал стихи о «находящейся при смерти» певице Марине Максимовой (МакSим). Он также отказался скорбеть о смерти музыканта и актера Петра Мамонова, создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Свое поведение 48-летний Шнуров объяснил тем, что не относится к числу гуманистов.

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