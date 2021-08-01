Пекин, 1 августа. Шанхайские ученые работают над созданием контрацептива для мужчин, действие которого может продлиться до 30 дней.

Всего два вида контрацепции сейчас существует для представителей сильного пола: презервативы и вазэктомия. Первый представляет собой разовый способ защиты, второй считается почти необратимым. Ученые из Шанхая решили изобрести инновационный метод защиты мужчин от нежелательного потомства.

Специалисты использовали биоразлагаемые частицы оксида железа, управляемые магнитом. Затем повторяющиеся дозы наночастиц, покрытых лимонной кислотой, вводили подопытным мышам и направляли наноматериалы к яичкам с помощью магнитов. Затем к этой области прикладывали магнитное поле на 15 минут. Эта процедура нагревает половые органы до 40 градусов и останавливает сперматогенез на 30–60 дней.

Мидии оказались крайне полезным продуктом для мужского здоровья, выяснили ученые. Продукт способствует укреплению эректильной функции и повышает сексуальную активность.