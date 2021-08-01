В частях и соединениях РВСН новобранцы приняли военную присягу

Москва, 1 августа. Новобранцы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли военную присягу в местах несения службы.

Торжественные церемонии прошли для всех призывников, сообщает группа информационного обеспечения РВСН.

«В весеннем призыве 2021 года на комплектование соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения было выделено более 8000 человек молодого пополнения», — сказано в опубликованном релизе.

Служба новобранцев РВСН после принятия присяги будет проходить в войсках, укомплектованных самым современным вооружением и боевой техникой, отмечается в документе.

Ранее замминистра обороны России Дмитрий Булгаков обратился с приветственной речью к новобранцам 100-го отдельного полка обеспечения Западной группы войск на церемонии принятия воинской присяги.