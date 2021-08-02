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Мы с ним одной школы: режиссер Юрий Попович об актере Владиславе Котлярском
Шоу-бизнес
Мы с ним одной школы: режиссер Юрий Попович об актере Владиславе Котлярском
кадр из фильма «Деда»  / 

Советский и российский актер театра и кино Владислав Котлярский сегодня празднует свой 49-й день рождения. В беседе с ФАН именинника поздравил актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Юрий Попович.

Собеседник рассказал, что давно знаком с артистом, и успел поработать с ним на целом ряде проектов.

«Мы с ним познакомились на съемках «Глухаря». Еще были два спин-оффа — «Приходи, Новый год!» и «Снова новый!». Потом он у меня снимался в «Следственном комитете», где играл мужа главной героини. Позже был сериал «Чиста вода у истока» в 2014 году», — сообщил кинорежиссер.

Юрий Попович поведал об одном примечательном моменте за время сотрудничества с Владиславом Котлярским.

«Владик — замечательный человек. Тонкий и с хорошим чувством юмора. Мы с ним — одной школы. Он тоже заканчивал ГИТИС (Российский институт театрального искусства. — Прим. ФАН). Но знакомство наше начиналось довольно трудно. Уже потом я узнал, что он заканчивал режиссерский факультет и тщательно готовился к работе, ходил с настоящими милиционерами на рейды, знакомился с операми. Когда он приходил, то был готов, но по-своему. А между режиссерским и актерским взглядом зачастую есть разница. Потребовалось время, чтобы привыкнуть друг к другу», — рассказал собеседник ФАН.

Мы с ним одной школы: режиссер Юрий Попович об актере Владиславе Котлярском
ТАСС  / Наталия Федосенко

В завершение он поделился сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«В 49 лет еще есть год до полтинника, чтобы оглянуться. Может быть, рано подводить итоги. Я желаю, чтобы Владик никогда не двигался по кругу. Все время должен быть поиск чего-то нового», — подытожил Юрий Попович.

Ранее режиссер Дмитрий Иосифов через ФАН поздравил с днем рождения актера Павла Табакова. По словам собеседника, артист готов вынести многое ради того, чтобы выполнить поставленную задачу.

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