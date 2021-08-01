Huawei выпустит смарт-часы для родительского контроля

Пекин, 1 августа. Китайская компания Huawei сообщила о готовящемся старте продаж детских часов Children’s Watch 4 Pro.

Устройство сконструировано специально для детей и будет выпускаться в голубом и розовом исполнении. Children’s Watch 4 Pro получили водонепроницаемый корпус, сенсорный экран и фронтальную камеру, пишет портал 3DNews.

Часы имеют 1 Гб оперативной памяти и поддерживают работу с LTE. Аккумуляторы с функцией быстрой зарядки достаточно емкие, чтобы постоянно передавать точно местоположение ребенка через интеллектуальные средства позиционирования 9 AI Positioning. Кроме отслеживания и видеозвонков, в устройстве предустановлен голосовой помощник и встроена энциклопедия.

Местонахождение человека можно отслеживать через телефон — о дополнительных способах ФАН рассказал директор Telecom daily Денис Кусков.