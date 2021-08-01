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Пять человек погибли в результате столкновений в пригороде Бейрута
Весь мир
Пять человек погибли в результате столкновений в пригороде Бейрута
Global Look Press  /  Marwan Naamani / dpa

Бейрут, 1 августа. По меньшей мере пять человек были убиты в результате перестрелок в Хальде — южном пригороде Бейрута.

Столкновения спровоцированы нападением на похоронную процессию, которая направлялась из Хальде на юг страны. Огонь по колонне автомобилей открыли вооруженные бедуины из суннитских кланов.

Этот кровавый инцидент произошел на следующий день после убийства члена шиитской «Хезболлы» Али Шибли, в честь которого и была организована траурная церемония. Вечером 31 июля неизвестный мужчина вбежал на свадебное торжество и застрелил функционера шиитской группировки в отместку за смерть своего брата, которого Шибли убил год назад.

В Хальде уже долгое время сохраняется межконфессиональная напряженность между шиитскими и суннитскими жителями города.

Политики выразили озабоченность по мере развития инцидента. Любая эскалация конфликта может еще более усугубить внутренний кризис в Ливане, переживающем экономический и политический коллапс.

Президент страны Мишель Аун заявил о необходимости предотвращения инцидентов в области безопасности, которые могли бы спровоцировать межконфессиональную рознь. В связи с этим лидер Ливана обратился к армии с призывом восстановить порядок в Хальде и наказать виновных.

Представители группировки «Хезболла» в свою очередь заявили, что двое из скорбящих были убиты в результате спланированной засады, и призвали армию и силы безопасности республики вернуть спокойствие в квартал.

Новый премьер-министр Наджиб Мекати также дал указание руководителю армии Ливана усилить присутствие сил безопасности в городе. Он обратился к жителям района с призывом не участвовать в раздорах и бессмысленных боевых конфликтах.

Командование ВС страны разместило предупреждение на своей странице в Twitter, в котором говорится, что военнослужащие откроют огонь по всем, кто будет участвовать в перестрелках в Хальде.

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хезболла ливан перестрелка бейрут
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