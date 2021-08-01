Пять человек погибли в результате столкновений в пригороде Бейрута

Бейрут, 1 августа. По меньшей мере пять человек были убиты в результате перестрелок в Хальде — южном пригороде Бейрута.

Heavy gunfire & reports several injured in #Lebanon’s Khalde south of Beirut during funeral procession for a local Hezbollah official who was shot dead point-blank yesterday



His killing was an apparent response to the killing of a 14 y/o boy last year.

pic.twitter.com/iS5I7p0VAr — Timour Azhari (@timourazhari) August 1, 2021

Столкновения спровоцированы нападением на похоронную процессию, которая направлялась из Хальде на юг страны. Огонь по колонне автомобилей открыли вооруженные бедуины из суннитских кланов.

Этот кровавый инцидент произошел на следующий день после убийства члена шиитской «Хезболлы» Али Шибли, в честь которого и была организована траурная церемония. Вечером 31 июля неизвестный мужчина вбежал на свадебное торжество и застрелил функционера шиитской группировки в отместку за смерть своего брата, которого Шибли убил год назад.

Haj Ali Ali Shibli, a Hezbollah operative, was gunned down last night at a wedding in Lebanon. The gunman, who’s been arrested, was reportedly avenging the death of his brother, whom Shibli killed a year ago. pic.twitter.com/5x8q8BVSyx — Mike (@Doranimated) August 1, 2021

В Хальде уже долгое время сохраняется межконфессиональная напряженность между шиитскими и суннитскими жителями города.

Политики выразили озабоченность по мере развития инцидента. Любая эскалация конфликта может еще более усугубить внутренний кризис в Ливане, переживающем экономический и политический коллапс.

Президент страны Мишель Аун заявил о необходимости предотвращения инцидентов в области безопасности, которые могли бы спровоцировать межконфессиональную рознь. В связи с этим лидер Ливана обратился к армии с призывом восстановить порядок в Хальде и наказать виновных.

For those who doesnt know the area of Khalde https://t.co/sFPSP8Itpu pic.twitter.com/0h8thTaVqd — ܡܐܪܝܘ ???????????????? (@MarioLeb79) August 1, 2021

Представители группировки «Хезболла» в свою очередь заявили, что двое из скорбящих были убиты в результате спланированной засады, и призвали армию и силы безопасности республики вернуть спокойствие в квартал.

Новый премьер-министр Наджиб Мекати также дал указание руководителю армии Ливана усилить присутствие сил безопасности в городе. Он обратился к жителям района с призывом не участвовать в раздорах и бессмысленных боевых конфликтах.

ميقاتي تابع أحداث خلدة مع قائد الجيش: لضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار الى الفتنة والاقتتالhttps://t.co/K6HEUqK9kv@Najib_Mikati pic.twitter.com/CaraSmH9Lh — nbnlebanon (@nbntweets) August 1, 2021

Командование ВС страны разместило предупреждение на своей странице в Twitter, в котором говорится, что военнослужащие откроют огонь по всем, кто будет участвовать в перестрелках в Хальде.