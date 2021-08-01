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Военнослужащие ЗВО развернули ложный зенитно-ракетный дивизион в Петербурге

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:58
Армия
Военнослужащие ЗВО развернули ложный зенитно-ракетный дивизион в Петербурге
stat.mil.ru/  /  Пресс-служба Западного военного округа

Санкт-Петербург, 1 августа. Военные инженеры Ленинградской общевойсковой армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) провели учения по скрытию техники и созданию ложных объектов в Петербурге.

Согласно информации в Минобороны РФ, учения прошли на петербургском аэродроме отдельного вертолетного полка. В ходе тренировки специалисты инженерных подразделений отработали практические задачи по сокрытию и имитации зон дислокации авиационной техники. К учениям также были привлечены вертолеты Ми-8.

Отмечается, что особое внимание было уделено развертыванию ложного зенитно-ракетного дивизиона. Для выполнения задачи военнослужащие использовали макет ЛЗК-1, позволяющий имитировать действия подразделения с высокой точностью.

Ранее пилоты армейской авиации вертолетного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО осуществили ночные разведывательные полеты в Смоленской области. Известно, что экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 и разведывательно-ударных Ми-28 «Ночной охотник» в ходе учений выполнили поиск и распознавание целей на земле и в воздухе с использованием радиоэлектронной разведки.

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зво зенитно-ракетный дивизион лзк-1
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