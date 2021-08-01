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Volkswagen анонсировал бюджетную комплектацию кроссовера Taos в России
Экономика
Volkswagen анонсировал бюджетную комплектацию кроссовера Taos в России
Prt Scr youtube.com  /  Povozcar

Москва, 1 августа. Недорогая версия Volkswagen Taos с автоматической коробкой переключения передач появится на российском рынке.

Крупнейшая немецкая марка собирается расширить список доступных для покупки кроссоверов Taos. Оригинальные комплектации появились в продаже еще в прошлом месяце. В настоящий момент российскому покупателю доступен выбор между двумя моторами, сообщает портал Carsweek.

Volkswagen привезет на рынок новую версию с мотором в 1,6 литра и автоматической коробкой. Она будет переключаться между 6 ступенями вместо восьми. Данная сборка может стать подходящим выбором для тех, кто ищет технологичный и надежный кроссовер, но не хочет переплачивать.

Немецкий концерн отчитывался об увеличении продаж с начала года. За полгода компания продала на 28% больше продукции, чем годом ранее.

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