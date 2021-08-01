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Аналитики MW назвали пять вероятных покупателей бомбардировщика B-21 Raider
Армия
Аналитики MW назвали пять вероятных покупателей бомбардировщика B-21 Raider
wikipedia.org  /  U.S. Air Force Graphic

Вашингтон, 1 августа. Бомбардировщик B-21 Raider, разрабатываемый для ВВС США, может заинтересовать широкий круг зарубежных покупателей, пишут авторы издания Military Watch (MW).

Новый самолет способен в первую очередь заинтересовать Израиль ввиду универсальных возможностей экспортных версий бомбардировщика, предполагают аналитики MW.

«Израиль представляет собой ведущего потенциального клиента B-21», — отмечается в статье.

Кроме того, новый самолет могут закупить ВВС Японии, Франции, Индии и Австралии, сообщают авторы издания.

Ранее сообщалось о бесплодности попыток американских властей оказать морально-психологическое давление на Россию анонсом первого пробного полета бомбардировщика B-21 Raider.

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сша израиль бомбардировщики b-21 raider
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