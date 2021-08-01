Аналитики MW назвали пять вероятных покупателей бомбардировщика B-21 Raider

Вашингтон, 1 августа. Бомбардировщик B-21 Raider, разрабатываемый для ВВС США, может заинтересовать широкий круг зарубежных покупателей, пишут авторы издания Military Watch (MW).

Новый самолет способен в первую очередь заинтересовать Израиль ввиду универсальных возможностей экспортных версий бомбардировщика, предполагают аналитики MW.

«Израиль представляет собой ведущего потенциального клиента B-21», — отмечается в статье.

Кроме того, новый самолет могут закупить ВВС Японии, Франции, Индии и Австралии, сообщают авторы издания.

Ранее сообщалось о бесплодности попыток американских властей оказать морально-психологическое давление на Россию анонсом первого пробного полета бомбардировщика B-21 Raider.