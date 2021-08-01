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Танцор солистки «Время и стекло» после жестокого избиения впал в кому

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:58
Происшествия
Танцор солистки «Время и стекло» после жестокого избиения впал в кому
instagram.com  /  @nadyadorofeeva

Киев, 1 августа. Певица Надя Дорофеева рассказала подписчикам о жестоком избиении своего танцора и попросила установить личность нападавшего.

Бывшая участница группы «Время и стекло» певица Надя Дорофеева рассказала подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram о том, что неизвестный мужчина на улице жестоко избил танцора из ее коллектива.

По словам знаменитости, после случившегося молодой человек с травмой головы был доставлен в больницу. Она также сообщила, что на злоумышленника написали заявление в полицию. Кроме того, звезда выложила в Сеть видеозапись происшествия и попросила подписчиков установить личность подозреваемого. Известно, что врачи ввели пострадавшего в медикаментозную кому.

Еще одно жестокое нападение произошло в Вене. Там мигранты изнасиловали и убили 13-летнюю девочку.

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Киев избиение танцор время и стекло
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