Солдаты ВСУ случайно подорвались при попытке разместить бомбу на беспилотник

Донецк, 1 августа. Бойцы ВСУ попытались переоборудовать обычный дрон в боевой. В процессе монтажа произошел взрыв, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Инцидент произошел неподалеку от поселка Гранитное (находится под контролем Киева). Военнослужащие 93-й бригады Вооруженных сил Украины пытались разместить боеприпас на обычном БПЛА с целью переделать дрон в ударный. Однако во время установки снаряд детонировал. В результате произошедшего двое солдат получили ранения различной степени тяжести.

Взрыв произошел из-за непрофессионализма военнослужащих разведывательной роты и отсутствия контроля со стороны офицерского состава. В НМ ДНР предположили, что ранения впоследствии будут приписаны «обстрелу со стороны Донецка».

Накануне украинские солдаты попытались обстрелять территорию ЛНР. Но во время ведения огня бойцы ВСУ попали по собственной боевой машине пехоты. Потушить ее не удалось, и БМП полностью сгорела.