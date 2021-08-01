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Египет рассказал об успехах контртеррористической операции на Синае
Весь мир
Египет рассказал об успехах контртеррористической операции на Синае
Федеральное агентство новостей  / 

Каир, 1 августа. Главное командование Вооруженных сил Египта подвело промежуточные итоги успешной контртеррористической операции против боевиков ИГ1 (запрещено в РФ) на Синайском полуострове. Доклад размещен на официальной странице ведомства.

В рамках продолжающихся усилий по преследованию и уничтожению радикальных элементов во всех стратегических направлениях государства службы безопасности успешно зачищают территории Северного Синая. Военные подтвердили смерть восьми солдат в результате столкновений с боевиками. Погибших посмертно наградили медалями.

Тем не менее террористическая организация понесла большие потери — 89 человек ликвидированы в ходе КТО. Помимо этого, спецслужбы захватили схроны с вооружением и бомбами.

Египет рассказал об успехах контртеррористической операции на Синае
facebook.com  / الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

Во время кампании на севере Синая изъято:

  • 73 автоматизированные винтовки;
  • 140 сейфов;
  • Более 5,6 тысячи разнокалиберных патронов;
  • 34 рации;
  • Несколько беспилотных дронов с видеокамерой и прибором ночного видения.

Среди прочего, также захвачены ноутбуки, мобильные телефоны и приличное количество денег в разной валюте. Общая сумма не указывается.

В регион направлена группа саперов. Они успешно обезвредили 404 взрывных устройства и мин-ловушек, а также четыре пояса смертника.

Египет рассказал об успехах контртеррористической операции на Синае
facebook.com  / الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

Пограничники в сотрудничестве с военнослужащими и инженерами обнаружили и уничтожили 13 тоннельных отверстий, используемых террористами для проникновения в Северный Синай. Главное командование ВС Египта подтвердило намерение и дальше бороться с радикальными элементами на территории республики до полного их исчезновения.

Международная редакция Федерального агентства новостей специально к годовщине контртеррористической операции подготовила большой материал, в котором разобралась в причинах активности боевиков ИГ на Синайском полуострове.

Египет рассказал об успехах контртеррористической операции на Синае
Федеральное агентство новостей  / 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / Египет рассказал об успехах контртеррористической операции на Синае
египет синай контртеррористическая операция
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