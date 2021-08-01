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Экипажи Су-35 в ходе учебных полетов проводят мониторинг очагов возгорания в Карелии

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:56
Армия
Экипажи Су-35 в ходе учебных полетов проводят мониторинг очагов возгорания в Карелии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Петрозаводск, 1 августа. Летчики истребительной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) контролируют пожароопасную обстановку в ходе учений в Республике Карелия.

Согласно информации в Минобороны РФ, экипажи сверхманевренных истребителей Су-35 мониторят обстановку в Прионежском, Пряжинском, Кондопожском и Медвежьегорском районах республики. При обнаружении очага возгорания его координаты передаются в штаб по ликвидации пожаров и на место выдвигаются сотрудники МЧС.

Всего за время работы армейской авиации ЗВО в Карелии на очаги возгорания было сброшено около 500 тонн воды.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось локализовать лесные пожары, действующие на территории 12 тысяч гектаров в Республике Карелия. На данный момент локализованы девять природных пожаров в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском и Суоярвском районах.

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