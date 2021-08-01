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Военные инженеры ВВО покажут свои возможности на форуме «Армия-2021» в Хабаровске

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:56
Армия
Военные инженеры ВВО покажут свои возможности на форуме «Армия-2021» в Хабаровске
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Хабаровск, 1 августа. На военно-техническом форуме «Армия-2021» в Хабаровске состоится динамический показ возможностей инженерных войск Восточного военного округа РФ.

В рамках мероприятия будут развернуты площадки инженерных войск ВВО, на которых они продемонстрируют свои возможности по обезвреживанию минных полей с помощью боевых машин разминирования БМР-3. Кроме того, зрители смогут увидеть работу робота при обнаружении взрывоопасных предметов. Также состоится демонстрация возможностей водолазных подразделений.

В рамках статической экспозиции будет представлена инженерная машина разграждения БМР-3М, передвижная инженерная электростанция, инженерно-десантный катер БМК-МО, мобильный комплекс разминирования и многое другое.

Ранее стало известно, что мероприятия военно-технического форума «Армия-2021» также пройдут в Астрахани и Каспийске. Гостям форума будет представлено практическое применение современных образцов вооружения и специальной техники Каспийской флотилии ВМФ РФ. В мероприятии примут участие военнослужащие более 40 соединений и воинских частей.

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Все новости / Армия / Военные инженеры ВВО покажут свои возможности на форуме «Армия-2021» в Хабаровске
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