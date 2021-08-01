Военнослужащие 15-й армии ВКС особого назначения провели учения в подмосковном Чехове

Чехов, 1 августа. Подразделения Воздушно-космических сил особого назначения совместно со специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) совершили полевой выход в подмосковном Чехове.

Согласно информации в Минобороны РФ, в маневрах принимали участие специалисты РЭБ из 10 воинских частей с трех соединений 15-й армии ВКС ОСН. Двухнедельный полевой выход включал в себя оценку подготовки к сбору и его проведению, а также постановку задач на подготовительном этапе.

Сообщается, что личный состав успешно отработал развертывание мобильной станции на позиции, маскировку комплексов передачи и перехвата радиосвязи и выполнил упражнения учебных стрельб.

Ранее военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа (ЦВО) с успехом завершили учения, предотвратив наступление условного противника. Известно, что в ходе маневров расчеты комплексов РЭБ «Борисоглебск» и «Житель» прошли маршем в назначенный район и с помощью средств радиотехнической разведки обнаружили источники радиоизлучения оппонента.