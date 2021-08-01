Пропавшую жительницу Красноярска обнаружили закопанной в лесном массиве

Красноярск, 1 августа. Женщину, пропавшую в Красноярске накануне, обнаружили в лесу на территории Березовского района. Ее тело было закопано в землю.

Жительница Красноярска отправилась в гости к подруге и больше не вернулась домой. Родственники пропавшей заявили о произошедшем в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что 41-летняя женщина села в такси возле дома знакомой и отправилась в один из ресторанов. Очевидцы сообщили, что в заведении она выпивала с неким мужчиной. Около четырех часов утра они вместе покинули ресторан, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение предполагаемого преступника.