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Клип Formation певицы Beyonce признали лучшим видео всех времен
Общество
Клип Formation певицы Beyonce признали лучшим видео всех времен
Prt Scr youtube.com  /  Beyoncé

Лос-Анджелес, 1 августа. Журналисты авторитетного журнала Rolling Stone назвали клип американской певицы Beyonce на песню Formation лучшим видео всех времен.

Работа Бейонсе Ноулз-Картер заняла первую строчку в рейтинге 100 лучших музыкальных видеоклипов. Formation оставил позади Billie Jean Майкла Джексона, Kiss Принца и Bad Romance Леди Гаги.

Композиция, воспевающая красоту и идеалы афроамериканцев, вошла в шестой альбом Lemonade, увидевший свет в 2016 году. Она была написана группой авторов в стиле ритм-энд-блюз и спродюсирована Майклом Леном Уильямсом, более известным под псевдонимом Mike will made it.

В середине июля 39-летняя певица Beyonce побывала на премьере фильма «Король лев» в Лондоне. На красной дорожке она появилась в золотистом платье без нижнего белья.

Фанаты обратили внимание, что после рождения близнецов Сэра и Рами в 2017 году артистка так и не пришла в форму. Наряд звезды не скрывал целлюлит на ее бедрах.

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клип beyonce formation
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