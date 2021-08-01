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Елена Яковлева заметила в скандальных откровениях Прокловой стремление к наживе

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:52
Шоу-бизнес
Елена Яковлева заметила в скандальных откровениях Прокловой стремление к наживе
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1 / НТВ

Москва, 1 августа. Звезда сериала «Каменская» Елена Яковлева не сомневается, что Елена Проклова получила хорошие деньги за историю о домогательствах, которую рассказала в эфире федерального канала.

Больше четырех месяцев не утихает скандал вокруг Елены Прокловой. Коллеги артистки один за другим обвиняют ее в грязном пиаре, не веря в трагическую историю о домогательствах. Недавно с критикой в адрес Прокловой выступила звезда фильма «Интердевочка» и сериала «Каменская» Елена Яковлева. Она задалась вопросом, почему артистка решилась на откровенное признание спустя столько лет. Причину Яковлева видит только одну — жажда наживы.

«А потом, еще один сомнительный момент: за такие «откровения» на телевидении платят приличные деньги. И раз у артистки мало денег, значит, надо ей помочь. Вот она себе и помогла», заявила звезда «Каменской» в интервью она «Собеседнику».

Актриса отметила, что даже если Проклова говорит правду о домогательствах, зачем она носила эту боль в себе и начала говорить, когда «насильник» уже скончался и не может ей ответить. По словам Яковлевой, сама она никогда не сталкивалась с харассментом, но на месте коллеги предпочла бы молчать, не имея на руках однозначных доказательств.

Осудил Проклову и звезда сериала «Бригада» Сергей Безруков. Он считает, что артистка выступила на федеральном канале, намеренно следуя западной тенденции. Однако, как отметил Безруков, на российской почве признания актрисы «выглядят странно».

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Все новости / Шоу-бизнес / Елена Яковлева заметила в скандальных откровениях Прокловой стремление к наживе
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