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Мотострелки отработали под Калининградом нанесение максимального урона «противнику»

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:52
Армия
Мотострелки отработали под Калининградом нанесение максимального урона «противнику»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 августа. Мотострелки Балтийского флота отработали нанесение максимального ущерба условному противнику, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Подразделения мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота завершили батальонные тактические учения на полигоне в Калининградской области. К маневрам было привлечено до 400 военнослужащих и свыше 50 единиц специального вооружения и боевой техники.

Боевые соединения провели подъем по сигналу тревоги, после чего совершили марш в зону выполнения огневых задач. Был отработан порядок действий при преодолении минных заграждений, авиационном налете условного противника и применении оружия массового поражения. После прибытия на заданные позиции бойцы открыли огонь из штатного вооружения по наступающим силам неприятеля.

В Сети ранее появилось видео учений военных инженеров Балтийского флота. Военнослужащие применяли установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч». Маневры также прошли в Калининградской области.

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учения калининград зво балтийский флот мотострелки
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