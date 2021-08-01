Мотострелки отработали под Калининградом нанесение максимального урона «противнику»

Санкт-Петербург, 1 августа. Мотострелки Балтийского флота отработали нанесение максимального ущерба условному противнику, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Подразделения мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота завершили батальонные тактические учения на полигоне в Калининградской области. К маневрам было привлечено до 400 военнослужащих и свыше 50 единиц специального вооружения и боевой техники.

Боевые соединения провели подъем по сигналу тревоги, после чего совершили марш в зону выполнения огневых задач. Был отработан порядок действий при преодолении минных заграждений, авиационном налете условного противника и применении оружия массового поражения. После прибытия на заданные позиции бойцы открыли огонь из штатного вооружения по наступающим силам неприятеля.

В Сети ранее появилось видео учений военных инженеров Балтийского флота. Военнослужащие применяли установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч». Маневры также прошли в Калининградской области.