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Уникальные кадры заряжания боевого модуля «Бахча-У» опубликованы в Сети
Армия
Уникальные кадры заряжания боевого модуля «Бахча-У» опубликованы в Сети
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 1 августа. Новый боевой модуль «Бахча-У» разработан российскими военными инженерами для БМД-4М, он позволит автоматизировать процесс заряжания орудия боевой машины.

Уникальные кадры испытания нового модуля опубликовал телеканал «Звезда». Репортеры программы «Военная приемка» закрепили миниатюрную камеру на одном из снарядов, это позволило ознакомиться с процессом подготовки «Бахчи-У» к ведению огня с необычных ракурсов.

Вопреки сложному и многоходовому процессу заряжания боевого модуля машины десанта БМД-4М, камера осталась цела во время всех стадий съемки, отметили журналисты «Военной приемки».

Ранее сообщалось о подготовке к празднованию Дня ВДВ в российской столице и запланированных мероприятиях по данному поводу.

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вдв бмд бахча-у
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