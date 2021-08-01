Ракетчики ВС РФ поучаствуют в конкурсе на лучшего водителя-механика под Астраханью

Москва, 1 августа. Военнослужащие РВСН будут участвовать в конкурсе за звание лучшего механика-водителя на полигоне Капустин Яр, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Бойцы будут упражняться в вождении автономных пусковых установок. К участию планируется привлечь личный состав соединений Ракетных войск стратегического назначения от Тверской до Иркутской областей. Во время конкурсов солдаты выполнят целый цикл различных нормативов, говорится в сообщении военного ведомства.

В список вошли такие упражнения, как вождение по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий, езда через условно зараженные участки местности, отработка действий на марше и при нападении диверсионных групп противника.

Ракетчики Центрального военного округа ранее отбили нападение отряда «диверсантов», которые провели нападение на экипажи комплексов «Ярс». Учения проходили на полигоне в Иркутской области.