Газа, 1 августа. Руководство контролирующего сектор Газа «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) переизбрало Исмаила Ханию в качестве руководителя политбюро организации. Его срок полномочий в этой должности продлится еще четыре года.

«Брат Исмаил Хания был избран главой политического офиса движения во второй раз», — сообщил агентству Reuters палестинский чиновник.

Haniyeh re-elected as chief of Palestinian Islamist group Hamas https://t.co/Qi2RcC5i4q — Emma Graham (@themmagraham) August 1, 2021

Таким образом, ХАМАС завершил начавшиеся в феврале 2021 года внутренние выборы лидеров своей организации. Яхья Синвар был переизбран в качестве главы движения в секторе Газа, Салех аль-Арури продолжил возглавлять представительство организации на Западном берегу реки Иордан, а Халед Машааль остался руководителем структуры за рубежом. То есть фактически данный плебисцит не привел к политическим перестановкам.

Многолетний руководитель

Исмаил Хания является заметным функционером ХАМАС на протяжении многих лет. Сначала он был правой рукой основателя движения Шейха Ахмада Ясина до того, как в 2004 году последний был убит.

Хания возглавил вхождение ХАМАС в политику в январе 2006 года, когда его блок неожиданно одержал победу на палестинских парламентских выборах, обойдя партию «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ) Махмуда Аббаса.

أدعو لمزيد من التلاحم والترابط وبناء استراتيجية متكاملة من أجل أن نعيد توازننا كأمة من جديد. pic.twitter.com/SPv1n3ZMyj — إسماعيل هنيّة (@IsmailHaniyyeh) May 21, 2021

Уже в марте 2006 года Исмаил Хания стал премьер-министром Палестины, однако ХАМАС, признанный террористической организацией Соединенными Штатами, Израилем и Европейским союзом (ЕС), был отвергнут международным сообществом.

Структура не желала выполнять три основных требования: отказ от террора, признание Израиля и реализация всех соглашений, подписанных в прошлом между Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА).

В результате вооруженного конфликта между ФАТХ и ХАМАС исламистская группировка захватила власть в секторе Газа в июне 2007 года, после чего Палестинская автономия оказалась расколота на две части — сектор Газа под руководством ХАМАС и Западный берег во главе с администрацией Мансура Аббаса. Между сторонами по-прежнему прослеживается напряженность.

Palestinian rivals Haniyeh, Abbas hold rare phone call https://t.co/yNC2viZQfp — The Times of Israel (@TimesofIsrael) December 3, 2019

Майский конфликт

Исмаил Хания занимает должность руководителя политбюро движения с 2017 года. Он контролировал ее политическую деятельность на протяжении нескольких вооруженных столкновений с Израилем, включая 11-дневный конфликт в мае текущего года.

Тогда в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме вспыхнули беспорядки. Протестующие выступили против решения израильского суда о выселении арабских семей из их домов в районе Шейх Джаррах.

Latest updates: May 21



- Israel-Hamas ceasefire came into force in Gaza early on Friday



- Israeli police stormed Al-Aqsa Mosque compound and fired tear gas at Palestinians celebrating the ceasefire after Friday prayers



Follow this thread for the latest https://t.co/v8UKhitk1T pic.twitter.com/WrvHHJgant — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 21, 2021

После того как полиция применила силу для разгона демонстрантов 10 мая, движение ХАМАС нанесло серию ракетных ударов по территории Израиля. В ходе конфликта исламистская группировка запустила в сторону еврейского государства порядка 4360 ракет, большинство из которых — малого радиуса действия. В свою очередь, ЦАХАЛ атаковал примерно полторы тысячи целей в секторе Газа, которые были так или иначе связаны с исламистским движением.

В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня. За период обострения с палестинской стороны погибли не менее 257 человек, а около 1,9 тысячи были ранены. В Израиле количество жертв составило 13 человек, свыше 300 получили ранения.