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Исмаил Хания переизбран главой политбюро движения ХАМАС

  /   Обновлено: 01 августа 2021 21:44
Весь мир
Исмаил Хания переизбран главой политбюро движения ХАМАС
Global Look Press  /  Ashraf Amra / ZUMAPRESS.com

Газа, 1 августа. Руководство контролирующего сектор Газа «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) переизбрало Исмаила Ханию в качестве руководителя политбюро организации. Его срок полномочий в этой должности продлится еще четыре года. 

«Брат Исмаил Хания был избран главой политического офиса движения во второй раз», — сообщил агентству Reuters палестинский чиновник.

Таким образом, ХАМАС завершил начавшиеся в феврале 2021 года внутренние выборы лидеров своей организации. Яхья Синвар был переизбран в качестве главы движения в секторе Газа, Салех аль-Арури продолжил возглавлять представительство организации на Западном берегу реки Иордан, а Халед Машааль остался руководителем структуры за рубежом. То есть фактически данный плебисцит не привел к политическим перестановкам.

Многолетний руководитель

Исмаил Хания является заметным функционером ХАМАС на протяжении многих лет. Сначала он был правой рукой основателя движения Шейха Ахмада Ясина до того, как в 2004 году последний был убит. 

Хания возглавил вхождение ХАМАС в политику в январе 2006 года, когда его блок неожиданно одержал победу на палестинских парламентских выборах, обойдя партию «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ) Махмуда Аббаса.

Уже в марте 2006 года Исмаил Хания стал премьер-министром Палестины, однако ХАМАС, признанный террористической организацией Соединенными Штатами, Израилем и Европейским союзом (ЕС), был отвергнут международным сообществом.

Структура не желала выполнять три основных требования: отказ от террора, признание Израиля и реализация всех соглашений, подписанных в прошлом между Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА).

В результате вооруженного конфликта между ФАТХ и ХАМАС исламистская группировка захватила власть в секторе Газа в июне 2007 года, после чего Палестинская автономия оказалась расколота на две части — сектор Газа под руководством ХАМАС и Западный берег во главе с администрацией Мансура Аббаса. Между сторонами по-прежнему прослеживается напряженность.

Майский конфликт

Исмаил Хания занимает должность руководителя политбюро движения с 2017 года. Он контролировал ее политическую деятельность на протяжении нескольких вооруженных столкновений с Израилем, включая 11-дневный конфликт в мае текущего года.

Тогда в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме вспыхнули беспорядки. Протестующие выступили против решения израильского суда о выселении арабских семей из их домов в районе Шейх Джаррах.

После того как полиция применила силу для разгона демонстрантов 10 мая, движение ХАМАС нанесло серию ракетных ударов по территории Израиля. В ходе конфликта исламистская группировка запустила в сторону еврейского государства порядка 4360 ракет, большинство из которых — малого радиуса действия. В свою очередь, ЦАХАЛ атаковал примерно полторы тысячи целей в секторе Газа, которые были так или иначе связаны с исламистским движением.

В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня. За период обострения с палестинской стороны погибли не менее 257 человек, а около 1,9 тысячи были ранены. В Израиле количество жертв составило 13 человек, свыше 300 получили ранения.

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