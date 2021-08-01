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Сервисы такси и пиццерии предоставят вакцинированным британцам скидки

  /   Обновлено: 01 августа 2021 21:06
Экономика
Сервисы такси и пиццерии предоставят вакцинированным британцам скидки
pixabay.com/PD

Лондон, 1 августа. Жители Великобритании, прошедшие вакцинацию против коронавируса, смогут получить скидки от сервисов такси и общепита, следует из сообщения правительства королевства.

В числе известных компаний, которые будут предлагать клиентам, получившим вакцину против COVID-19, скидки и льготы — Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims, следует из совместной инициативы британского минздрава и бизнеса. Например, сервис такси Uber в августе этого года направит пользователям напоминания с призывом пройти вакцинацию и предложением скидки на поездки и доставку еды для молодежи. Ранее компания предлагала клиентам бесплатный проезд в центры вакцинации. Продолжит предлагать бесплатные поездки в центры вакцинации и Bolt.

В числе других стимулов — ваучеры или скидки для людей, бронирующих прививки через NHS, конкурсы в социальных сетях и рекламные предложения от ресторанов и кафе.

Среди вакцинированных россиян летом этого года были разыграны квартиры. А в Самаре подлили мотивирующую акцию, в рамках которой местные жители могут получить ценный приз за прививку. Во втором этапе «Самара, я привит!» смогут принять участие россияне, получившие оба компонента препарата в период с 26 июля по 31 августа.

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