Ученые заявили об опасности глубоководной добычи полезных ископаемых

Москва, 1 августа. Добыча полезных ископаемых в нейтральных водах может разрушить экосистемы океанов, заявили ученые, обеспокоенные, что работы могут начаться уже через два года.

Компании хотят добывать с морского дна металлы для аккумуляторов электромобилей. Исследователи утверждают, что в этом нет необходимости, кроме того, это может нанести непоправимый вред всей морской экосистеме.

Сейчас разработка морского дна в нейтральных водах запрещена, но многие горнодобывающие компании, и инвесторы проявляют интерес этому виду добычи полезных ископаемых. Ученые и «Гринпис» указывают на риски, которые могут возникнуть при промышленной разработке морского дна. Норвежские эксперты установили, что для восстановления экосистемы морского дна потребуется более 50 лет.

Российские ученые разработали технологию, которая поможет увеличить мощность и энергоемкость литий-ионных аккумуляторов. Для этого используется минерал трифилин, он доступен, не токсичен и безопасен в использовании.