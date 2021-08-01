Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 22:20
22:19
Спорт
«Зенит» и «Ростов» забили шесть мячей на двоих в матче РПЛ
22:19
Весь мир
Президент Франции призвал к переговорам стороны конфликта в Эфиопии
22:16
Спорт
Слепов и Кочеткова победили в международных соревнованиях Ironman в Петербурге
22:14
Весь мир
Принятие «Мапутского протокола»: как африканские женщины боролись за права
22:05
Спорт
Матч «Сочи» и сербского «Партизана» в Лиге конференций пройдет при пустых трибунах
21:59
Весь мир
Боевики массово сдают оружие властям ЦАР
21:45
Шоу-бизнес
Дорогой, я — на Мальдивы: топ-5 звездных пар, отдыхающих отдельно друг от друга
21:40
Шоу-бизнес
Асмус сделала неожиданное заявление о причине развода с Харламовым
21:35
Весь мир
Сменивший сторону лидер группы радикалов помог жителям пострадавшей деревни в ЦАР
21:31
Общество
Санта-Клауса заметили в пункте вакцинации от коронавируса в Финляндии
Все новости

Ученые заявили об опасности глубоководной добычи полезных ископаемых
Наука
Ученые заявили об опасности глубоководной добычи полезных ископаемых
pixabay.com

Москва, 1 августа. Добыча полезных ископаемых в нейтральных водах может разрушить экосистемы океанов, заявили ученые, обеспокоенные, что работы могут начаться уже через два года.

Компании хотят добывать с морского дна металлы для аккумуляторов электромобилей. Исследователи утверждают, что в этом нет необходимости, кроме того, это может нанести непоправимый вред всей морской экосистеме.

Сейчас разработка морского дна в нейтральных водах запрещена, но многие горнодобывающие компании, и инвесторы проявляют интерес этому виду добычи полезных ископаемых. Ученые и «Гринпис» указывают на риски, которые могут возникнуть при промышленной разработке морского дна. Норвежские эксперты установили, что для восстановления экосистемы морского дна потребуется более 50 лет.

Российские ученые разработали технологию, которая поможет увеличить мощность и энергоемкость литий-ионных аккумуляторов. Для этого используется минерал трифилин, он доступен, не токсичен и безопасен в использовании.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые заявили об опасности глубоководной добычи полезных ископаемых
экосистема морское дно глубоководная добыча
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru