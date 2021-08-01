Асфальт провалился на парковке возле торгового центра в Ярославле

Ярославль, 1 августа. Асфальт провалился под автомобилем. Спасатели работают на месте происшествия.

Инцидент произошел на парковке ТРЦ «Яркий» в Заволжском районе Ярославля. Провал образовался под припаркованным автомобилем. В момент происшествия хозяина машины в салоне не было.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и спецслужб. Специалисты выясняют, связан ли провал асфальта с работой сетей водоканала. Эвакуировать машину пока не удалось — она так и стоит на парковочном месте с повисшим в воздухе колесом.

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