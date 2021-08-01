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Лидер ЛДПР объяснил опасность регулирования продовольственных цен

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:44
Экономика
Лидер ЛДПР объяснил опасность регулирования продовольственных цен
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 1 августа. Российский политик Владимир Жириновский высказал свое негативное отношение к политике государственного контроля за ценами.

Лидер партии ЛДПР выступал на образовательном форуме «Территория смыслов», и его участники задали вопрос о регуляциях.

«Можно регулировать цены? Согласен, но запомните. Закон экономики: если вы что-то регулируете, то начнется сокращение производства... Чем кончилось? Рухнула страна», — подчеркнул Жириновский.

Он предложил альтернативный вариант: открывать больше рынков и торговых площадок, где граждане могли бы торговать без посредников. Политик уверен, что это резко изменит ситуацию.

Президент России Владимир Путин ранее дал собственную оценку ситуации с продуктами питания. Он подчеркнул, что необходимо отслеживать цены на основные продовольственные товары.

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Все новости / Экономика / Лидер ЛДПР объяснил опасность регулирования продовольственных цен
Жириновский лдпр продукты цены на продукты госрегулирование
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