Лидер ЛДПР объяснил опасность регулирования продовольственных цен

Москва, 1 августа. Российский политик Владимир Жириновский высказал свое негативное отношение к политике государственного контроля за ценами.

Лидер партии ЛДПР выступал на образовательном форуме «Территория смыслов», и его участники задали вопрос о регуляциях.

«Можно регулировать цены? Согласен, но запомните. Закон экономики: если вы что-то регулируете, то начнется сокращение производства... Чем кончилось? Рухнула страна», — подчеркнул Жириновский.

Он предложил альтернативный вариант: открывать больше рынков и торговых площадок, где граждане могли бы торговать без посредников. Политик уверен, что это резко изменит ситуацию.

Президент России Владимир Путин ранее дал собственную оценку ситуации с продуктами питания. Он подчеркнул, что необходимо отслеживать цены на основные продовольственные товары.