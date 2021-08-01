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Берлинские полицейские задержали почти 500 противников коронавирусных ограничений

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:45
Происшествия
Берлинские полицейские задержали почти 500 противников коронавирусных ограничений
ru.wikipedia.org  /  Matti Blume

Берлин, 1 августа. Противники санитарных мер по борьбе с коронавирусом устроили несколько незаконных демонстраций. Силовикам пришлось задержать около 500 агрессивных горожан.

Согласно подсчетам правоохранителей, в уличных акциях участвовали около пяти тысяч граждан. Люди вышли выразить протест, несмотря на озвученный ранее отказ властей в проведении 13 шествий.

Горожане устраивали потасовки с полицейскими. Водометы не потребовались, но несколько раз пришлось использовать перцовый газ против наиболее агрессивных групп активистов.

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