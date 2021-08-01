«Круиз по джунглям» стал лидером по сборам в США на выходных

Лос-Анджелес, 1 августа. Новый приключенческий фильм «Круиз по джунглям» с Дуэйном Скалой Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях занял лидирующее место по сборам в США на выходных.

Лента, мировая премьера которой состоялась 28 июля, собрала 34,2 миллиона долларов в Соединенных Штатах за минувший уик-энд. Это один из лучших результатов эпохи пандемии коронавируса.

Мировые сборы «Круиза по джунглям» достигли 61,8 миллиона долларов. Показ приключенческой кинокартины на Disney+ принес около 30 миллионов долларов.

Новый фильм со Скалой получил неоднозначные оценки критиков. Некоторые эксперты посчитали ленту посредственной. По мнению одного из рецензентов, лучше пересмотреть дома «Мумию», чем идти в кино на «Круиз по джунглям».