Пекин, 1 августа. Одна из воздушных антироссийских провокаций над акваторией Балтийского моря обернулась для западной авиации позором, считают китайские журналисты.

Североатлантический альянс в последнее время нарастил количество провокаций в небе вблизи границ России, отметили аналитики китайского издания Baijiahao, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По их словам, военная авиация НАТО регулярно совершает демонстративные полеты вблизи российских рубежей, чтобы узнать, как на них отреагируют войска РФ. Однако один из последних выпадов Запада стал унизительным для блока, заявили эксперты.

Пилот итальянских ВВС на американском истребителе пятого поколения F-35 недавно попытался осуществить перехват российского военно-транспортного самолета Ан-12 в небе над Балтикой, напомнили журналисты. Однако попытка итальянца перехватить российский транспортник оказалась неудачной, так как он не смог довести дело до конца по причине появления поблизости еще одной крылатой машины ВКС РФ, подчеркнули авторы материала. Они уточнили, что незадолго до инцидента Военно-воздушные силы Италии развернули свои истребители на одной из эстонских авиабаз. По задумке военного руководства Альянса, патрульные миссии F-35 должны были снизить активность российских войск в регионе.

Случай с Ан-12 показал, что подобные планы НАТО потерпели полный крах, констатировали аналитики. По мнению авторов публикации, итальянский летчик подумал, что успешно осуществил перехват, решив немного поиздеваться над российскими коллегами, но увлекся и не заметил, как к этому действу присоединился Су-30.

«Пилот F-35, издевавшийся над транспортным самолетом, не заметил его эскорт. Российский истребитель Су-30 быстро приблизился итальянцу и заставил его изменить курс», — рассказали китайские журналисты, как итальянец на F-35 опозорился перед ВКС РФ.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев, рассмотрев фиаско летчика из Италии, назвал главный секрет превосходства российских крылатых машин над американским F-35. По его словам, преимущество истребителей ВКС РФ заключается в наличии двух силовых установок, которые обеспечивают большую безопасность и устойчивость самолета в полете.