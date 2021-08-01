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Эстонские ученые нашли защиту от всех штаммов коронавируса
Общество
Эстонские ученые нашли защиту от всех штаммов коронавируса
pixabay.com  /  ThorstenF

Таллин, 1 августа. Исследователи разработали препарат, который будет защищать человека от всех известных штаммов коронавируса, включая «Дельту».

Лекарство в виде назального спрея было разработано компанией Icosagen. Его производство уже согласовано с Департаментом здравоохранения Эстонии, а также с Департаментом лекарственных средств.

Лабораторные исследования подтверждают, что новый препарат обеспечивает хорошую защиту от всех известных штаммов коронавируса, сообщил директор компании-разработчика Март Устав-младший. Производить спрей, получивший название BioBlock, будет компания Chemi-Pharm.

Специалисты Роспотребнадзора разработали назальный спрей, который будет содержать антитела к ОРВИ. Препарат будет защищать от всех известных видов возбудителей, с которыми обычно сталкивается каждый россиянин в течение жизни.

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