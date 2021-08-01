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Командующий Северным флотом поздравил специалистов МТО с Днем тыла Вооруженных сил РФ

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:32
Армия
Командующий Северным флотом поздравил специалистов МТО с Днем тыла Вооруженных сил РФ
mil.ru  /  Минобороны России

Североморск, 1 августа. Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих и гражданский персонал органов материально-технического обеспечения флота с Днем тыла ВС РФ.

Он отметил, что данная служба на протяжении 321 года со дня своего основания бесперебойно обеспечивает войска всем необходимым, поддерживая высокий уровень боеспособности.

«Благодаря настойчивости, ответственности и упорному труду высококлассных специалистов тыла, Северный флот обеспечен всеми необходимыми ресурсами для выполнения своих главных функций — защите государственных интересов России в Арктике и других районах Мирового океана», — сказал Моисеев.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил десантников с предстоящим Днем ВДВ. Он отметил, что успешное участие подразделений ВДВ в специальных операциях и миротворческих миссиях является ярким подтверждением высокого профессионализма личного состава войск, а также готовности к решительным и грамотным действиям в любых условиях.

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