Бойцы ЗВО провели разведывательный вылет БПЛА в Смоленской области

Смоленск, 1 августа. Военнослужащие подразделений БПЛА общевойсковой армии Западного военного округа по завершению сборов в Смоленской области провели разведывательный вылет.

Согласно сообщению пресс-службы ЗВО, вылет проводился на расстояние в 150 километров. Перед бойцами стояла задача обнаружить замаскированные позиции боевой техники условного противника в лесистой местности. После полученную информацию было необходимо передать на командный пункт.

Военнослужащие тренировались работать с беспилотными летательными аппаратами при различных погодных и климатических условиях, а также в ночное время суток. Для разведки были задействованы комплексы «Стрелец» и «Орлан-10». Всего в сборах приняло участие свыше 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

Ранее Минобороны России обратилось к производителям с просьбой ускорить поставки ударного беспилотника «Охотник» в Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.