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Приложение для знакомств невакцинированных исчезло из App Store

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:37
Общество
Приложение для знакомств невакцинированных исчезло из App Store
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Вашингтон, 1 августа. Компания Apple удалила из App Store приложение Unjected. Оно предназначалось для знакомств невакцинированных мужчин и женщин.

В распоряжение СМИ попало письмо Apple, которая она отправила Unjected. Из него следует, что приложение «ненадлежащим образом относится к пандемии COVID-19 в рамках своей концепции или темы». Apple заинтересована в том, чтобы все ресурсы предоставляли актуальную информацию о коронавирусе.

Основатель Tesla Илон Маск хотел занять пост генерального директора Apple. Об этом говорится в книге журналиста Тима Хиггинса «Силовая игра: Tesla, Илон Маск и ставка века».

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