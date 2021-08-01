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Российский гонщик «Формулы-1» выбыл с Гран-при Венгрии после аварии

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:29
Спорт
Российский гонщик «Формулы-1» выбыл с Гран-при Венгрии после аварии
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Будапешт, 1 августа. Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин был вынужден досрочно завершить Гран-при Венгрии в Будапеште из-за аварии с Кими Райконена на пит-лейне.

Во время старта гонки несколько гонщиков столкнулись. Организаторам Гран-при в Будапеште пришлось отправить все машины в боксы. Спустя пару минут все гонщики вернулись на трассу. Представитель команды «Хаас» Никита Мазепин столкнулся при выезде с пит-лейна с финном Кими Райконеном. Россиянину пришлось завершить гонку.

Ранее стало известно, что Оргкомитет применит санкции к выпивавшим спортсменам на Олимпиаде в Токио. Несколько человек позволили себе нарушить правила, установленные в Олимпийской деревне. Международный олимпийский комитет предупреждал, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Токио нельзя собираться группами в одном месте.

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хаас формула-1 мазепин
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