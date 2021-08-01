Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 20:54
20:52
Шоу-бизнес
Елена Яковлева заметила в скандальных откровениях Прокловой стремление к наживе
20:52
Армия
Мотострелки отработали под Калининградом нанесение максимального урона «противнику»
20:51
Армия
Уникальные кадры заряжания боевого модуля «Бахча-У» опубликованы в Сети
20:50
Весь мир
Нетаньяху саботирует работу правительства в надежде вернуть пост премьер-министра
20:50
Спорт
Итоги девятого соревновательного дня на Олимпиаде
20:50
Шоу-бизнес
Мы с ним одной школы: режиссер Юрий Попович об актере Владиславе Котлярском
20:49
Армия
Ракетчики ВС РФ поучаствуют в конкурсе на лучшего водителя-механика под Астраханью
20:48
Происшествия
Петербургские спасатели сняли крановщицу с 70-метровой высоты из-за головокружения
20:47
Экономика
Сервисы такси и пиццерии предоставят вакцинированным британцам скидки
20:46
Наука
Ученые заявили об опасности глубоководной добычи полезных ископаемых
Все новости

День рождения Меган Маркл не обойдется без участия Опры Уинфри
Шоу-бизнес
День рождения Меган Маркл не обойдется без участия Опры Уинфри
wikipedia.org  /  Office of the Governor-General - GG.Govt.nz / CC BY 4.0

, 1 августа. Супруга принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл 4 августа отметил юбилей. Герцогине Сассекской, которая то и дело втягивает всю королевскую семью в скандал, исполняется 40 лет.

Жена принца Гарри уже начала готовится к праздничной вечеринке. Торжество пройдет в особняке монаршей четы в Санта-Барбаре, куда они перебрались после так называемого «мегзита» и сложения королевских обязанностей. Меган Маркл хочет, чтобы все прошло на высоте, поэтому обратилась за помощью к телеведущей Опре Уинфри. Звезда американского ТВ попросила известного организатора вечеринок Колина Коуи подготовить праздничное торжество Маркл.

Судя по всему, праздник герцогини Сассекской по случаю дня рождения будет экстравагантным. В свое время Колин Коуи отвечал за вечеринки Ким Кардашьян, Дженнифер Энистон и Тома Круза. Принц Гарри подготовил для супруги несколько подарков и даже заказал торт у местной пекарни Posies & Sugar.

«Меган хочет провести свой день рождения в узком кругу. На мероприятие приглашено около 65 человек — ее ближайшие друзья и семья. Колина порекомендовала ей Опра, а она всегда устраивает невероятные вечеринки», — сообщил источник британскому изданию The Sun.

Принц Гарри и Меган Маркл по-прежнему остаются самыми главными поставщиками инфоповодов в королевской семье. Недавно внук Елизаветы II заявил о том, что готовит к выходу свои мемуары. В Букингемском дворце уже насторожились — новые откровения принца Гарри могут нанести непоправимый урон всем членам семьи. Однако на сторону герцога Сассекского встали его кузины — принцесса Беатрис и принцесса Евгения.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / День рождения Меган Маркл не обойдется без участия Опры Уинфри
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru