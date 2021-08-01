День рождения Меган Маркл не обойдется без участия Опры Уинфри

, 1 августа. Супруга принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл 4 августа отметил юбилей. Герцогине Сассекской, которая то и дело втягивает всю королевскую семью в скандал, исполняется 40 лет.

Жена принца Гарри уже начала готовится к праздничной вечеринке. Торжество пройдет в особняке монаршей четы в Санта-Барбаре, куда они перебрались после так называемого «мегзита» и сложения королевских обязанностей. Меган Маркл хочет, чтобы все прошло на высоте, поэтому обратилась за помощью к телеведущей Опре Уинфри. Звезда американского ТВ попросила известного организатора вечеринок Колина Коуи подготовить праздничное торжество Маркл.

Судя по всему, праздник герцогини Сассекской по случаю дня рождения будет экстравагантным. В свое время Колин Коуи отвечал за вечеринки Ким Кардашьян, Дженнифер Энистон и Тома Круза. Принц Гарри подготовил для супруги несколько подарков и даже заказал торт у местной пекарни Posies & Sugar.

«Меган хочет провести свой день рождения в узком кругу. На мероприятие приглашено около 65 человек — ее ближайшие друзья и семья. Колина порекомендовала ей Опра, а она всегда устраивает невероятные вечеринки», — сообщил источник британскому изданию The Sun.

Принц Гарри и Меган Маркл по-прежнему остаются самыми главными поставщиками инфоповодов в королевской семье. Недавно внук Елизаветы II заявил о том, что готовит к выходу свои мемуары. В Букингемском дворце уже насторожились — новые откровения принца Гарри могут нанести непоправимый урон всем членам семьи. Однако на сторону герцога Сассекского встали его кузины — принцесса Беатрис и принцесса Евгения.