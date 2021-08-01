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Белорусский прыгун в высоту назвал высокомерным поведение Тимановской
Спорт
Белорусский прыгун в высоту назвал высокомерным поведение Тимановской
Global Look Press  /  BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

Токио, 1 августа. Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков, ставший бронзовым призером Олимпиады в Токио, высказался о скандале с коллегой по сборной Кристине Тимановской.

Спортсмен признался, что легкоатлетка ему не нравится как человек. По мнению Недосекова, Тимановская очень много говорит, однако ей нужно отвечать за свои слова. Белорусский прыгун считает, что с бегуньей поступили правильно, отстранив от Олимпиады.

«Она ведет себя высокомерно по отношению к команде и руководству», — цитирует спортсмена «Прессбол».

Напомним, Тимановская публично возмутилась необходимостью участвовать в эстафете 4х400 метров и нелестно отозвалась о руководстве белорусской команды. После этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что легкоатлетка прекращает выступление на Играх в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Спортсменка назвала эту версию «враньем» и заявила, что будет просить политическое убежище в посольстве Австрии в Японии.

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белоруссия токио олимпиада тимановская недосеков
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