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Новое приложение от «Сбера» превратит смартфон в кассовый аппарат

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:28
Экономика
Новое приложение от «Сбера» превратит смартфон в кассовый аппарат
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Москва, 1 августа. Сервис «Мобильный кассир» от «Сбера» позволяет использовать персональные гаджеты в качестве кассовых аппаратов «Эвотор».

Программа рассчитана на использование как организациями, так и индивидуальными предпринимателями. Приложение совместимо с любой моделью «Эвотора» и облачной кассой, пишет портал FBM.ru. Сервис принимает платежи так же, как и основная система.

«Мы постоянно совершенствуем наше сопровождение малого предпринимательства, расширяем практическую сферу применения услуг «Сбера»», — заявил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Он добавил, что «Мобильный кассир» найдет свое применение в самых разных бизнес-моделях. Такая программа особенно удобна для предпринимателей, занимающихся сезонным бизнесом: у них не будет необходимости покупать дополнительное оборудование.

Проекты «Сбера» давно выходят за пределы предоставления банковских услуг. Технологические предприятия все чаще начинают распространять свое влияние на другие сферы бизнеса. Об этом процессе подробно рассказывал ФАН.

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технологии платежи мобильное приложение сбер мобильный кассир
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