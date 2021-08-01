Объем денежных переводов украинцев на родину вырос в первом полугодии

Киев, 1 августа. Работающие за рубежом граждане Украины в перовом полугодии увеличили денежные переводы на родину на 11,6%, следует из данных издания «Капитал».

Суммарно за период январь-июнь текущего года на Украину поступило 6,205 млрд долларов, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда общая сумма составила 5,555 млрд долларов, следует из данных Национального банка Украины (НБУ). В своей статистике регулятор учитывал как официальные, так и неофициальные каналы поступления средств.

Например, в июне 2021 года объем частных переводов из-за границы составил 1,109 млрд долларов, что больше показателя за аналогичный месяц прошлого года (954 млн долларов) на 16,2%.

По словам первого вице-премьера, министра экономики Украины Алексея Любченко, страна занимают лидирующее место в Европе по числу трудоспособного населения, которое работает за границей.

Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции (НАПК) ранее выявило нарушения в декларациях депутатов более чем на 9 млн долларов. Всего было проверено 294 документа, в отдельных были обнаружены признаки административных нарушений и уголовных преступлений.